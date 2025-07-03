Трамп и Путин созвонятся сегодня в 17:00 мск

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным намечен на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Буду говорить с президентом Путиным из России в 10:00»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее сегодня Владимир Путин анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он не уточнил, во сколько должны состояться контакты.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 14 июня. Тогда президенты обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном. Президент России проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле 2 июня.

Предыдущий разговор глав государств состоялся 4 июня. Президент США назвал ту беседу хорошей, но безрезультатной. Главы двух стран обсуждали конфликт на Украине и ядерную программу Ирана.

Анастасия Домбицкая