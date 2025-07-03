В Тюмени будут судить организаторов казино, заработавших 24 млн рублей

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной игорной деятельности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые организовали в Тюмени подпольное казино, оборудовав нежилое помещение 25 компьютерами с программным обеспечением для азартных игр. Они привлекли обслуживающий персонал, не осведомленный об их преступных намерениях.

В сентябре 2024 года незаконная деятельность была пресечена правоохранительными органами, оборудование изъято. Доход от незаконного бизнеса превысил 24 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) и будет рассмотрено в Ленинском районном суде Тюмени.

Ранее в Нижней Туре (Свердловская область) четырех жителей оштрафовали на сумму от 500 тыс. до 600 тыс. руб. за организацию незаконного казино. Суд установил, что подпольное казино работало с июня 2021 по декабрь 2023 года в нежилом помещении, где четверо молодых людей организовали азартные игры в покер.

Полина Щуцкая