Сфера услуг лидирует по спросу на франшизы

Самыми востребованными франшизами в январе—июне 2025 года оказались предложения сетей в сфере услуг: на них пришлось 41,6% от общего числа заявок, следует из данных TopFranchise. Спрос в категории вырос на 38,2% год к году.

На втором месте по числу запросов — франшизы в сфере торговли, сформировавшие 23,3% числа запросов. Их количество выросло на 36% год к году. Доля сетей общественного питания достигла в январе—июне 14%. Интерес к таким предложениям увеличился на 30,1% год к году.

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Наиболее выраженный рост интереса предпринимателей показали франшизы в сфере автомобильного бизнеса, товаров и услуг для детей, обучения и образования. Существенно сократился интерес к франшизам бургерных и кофе с собой.

Подробнее — в материале “Ъ” «Франшиза раздора».

Дарья Андрианова