«Норникель» спрогнозировал дефицит платины до 300 тыс. унций в 2026 году

Компания «Норникель» (MOEX: GMKN) представила обзор рынков никеля, меди и металлов платиновой группы. Из него следует, что с учетом инвестиционного спроса на рынке платины ожидается дефицит в 200 тыс. унций в 2025 году и 300 тыс. унций в 2026-м. В случае палладия компания ожидает сбалансированную ситуацию в 2025–2026 годах.

Как следует из обзора, самым быстрорастущим потребителем платины остается ювелирная отрасль, в основном за счет китайских производителей. Поскольку автопром остается основным потребляющим сектором палладия и платины, то из-за снижения спроса на оба металла общий спрос снизится на 2% и 1%, отмечает «Норникель». В 2026 году на оба металла ожидается восстановление спроса.

26 июня стоимость платины впервые с 2014 года превысила $1,4 тыс. за тройскую унцию и продолжает расти. Рост цены связан с опасением по поводу дефицита металла на мировом рынке, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Данилов. По оценке портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, цена может дойти до $2,4–2,6 тыс. в течение 10–15 лет, если дефицит не будет покрыт.