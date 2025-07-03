В Екатеринбурге арестовали начальника Уральского учебного СЦ МЧС

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал до 29 августа начальника Уральского учебного спасательного центра МЧС Андрея Скульдицкого. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Постановление об аресте вынесли вчера, 2 июля. Андрея Скульдицкого подозревают в преступлении по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Как пишет «Ъ-Южный Урал», Андрей Скульдицкий был задержан в Озерске (Челябинская область) сотрудниками ФСБ и военного следственного управления СК России. По данным источника издания, подозреваемый использовал труд военнослужащих-контрактников, находящихся у него в подчинении, для строительства своей дачи с 2022 по 2024 год.

Уральский учебный спасательный центр МЧС находится в челябинском Озерске. Центр выполняет аварийно-спасательные работы, обеспечивает эвакуацию и защиту населения. Андрей Скульдицкий возглавляет центр с 2018 года.

Анна Капустина