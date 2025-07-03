В ДТП с мотоциклом и автомобилем каршеринга на Петроградской пострадал пешеход

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Петроградском районе, в результате которого пострадал пешеход. Дорожный инцидент произошел 2 июля в 23:54 по адресу: Большой проспект П.С., 88, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Было установлено, что 21-летняя женщина-водитель, управляя каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo, при повороте направо со второго ряда не предоставила преимущество и спровоцировала столкновение с мотоциклом Yamaha, за рулем которого находился байкер 1989 года рождения. После удара мотоцикл вылетел на тротуар и сбил 36-летнего мужчину.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Байкер получил легкие травмы. Все подробности произошедшего выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге, где при столкновении с двумя иномарками погиб байкер за рулем мотоцикла Yamaha.

Андрей Цедрик