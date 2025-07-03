На Ставрополье для детей-сирот построили восьмиквартирный дом

В с. Донском Ставропольского края построили двухэтажный восьмиквартирный дом для детей-сирот. Здание возвели на ул. Западной. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

По информации пресс-службы, площадь каждой квартиры с лоджией составляет 39 кв м. В однокомнатных помещениях провели ремонт, установили сантехнику и обустроили кухни.

Квартиры зарегистрируют в государственной собственности и в ближайшее время передадут детям-сиротам, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2024 году на покупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделили более 1,5 млрд руб. В 2025 году в крае планируется обеспечить жильем 190 детей-сирот.

Валентина Любашенко