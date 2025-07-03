Двух воронежских чиновников отправили в СИЗО по делу о хищениях

Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу руководителя строительной политики городской администрации Евгения Шишкина и главу муниципальной дирекции единого заказчика капитального строительства Александра Кима. В суде “Ъ” рассказали, что мера пресечения избрана до 29 июля.

Чиновников задержали 1 июля. Причиной стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при реконструкции Петровской набережной Воронежа. Перед этим проверка прокуратуры и управления ФСБ по региону показала, что при устройстве малых архитектурных форм могли быть похищены 37 млн руб. По версии следствия, при участии чиновников в проектную документацию были внесены незаконные изменения, которые привели к неправомерному подорожанию работ.

Реконструкция Петровской набережной в Воронеже идет уже больше трех лет. В прошлом году была завершена первая очередь проекта стоимостью более 1 млрд руб., сейчас ведутся работы по второй очереди за 1,12 млрд руб. Итоги строительства неоднократно вызывали нарекания местных жителей. В апреле этого года власти констатировали необходимость проведения дополнительных торгов из-за выявленных нарушений.

Сергей Толмачев, Воронеж