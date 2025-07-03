Бывшему футболисту сборной Азербайджана продлен арест по делу о мошенничестве

Преображенский суд Москвы продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей 31-летнему Абдулле Абациеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, группа аферистов, представившись сотрудниками госорганов, убедила столичного пенсионера передать 14 млн руб. курьеру, которым, по предварительным данным, и был Абдулла Абациев.

В ходатайстве о продлении ареста прокурор указывал, что фигурант обвиняется в совершении группового тяжкого преступления в отношении лица пожилого возраста, в связи с чем, осознавая тяжесть возможного наказания, он может скрыться от органов следствия и суда либо иным образом воспрепятствовать судопроизводству. Подсудимый против продления меры пресечения не возражал. Суд ходатайство гособвинителя удовлетворил.

Абдулла Абациев — уроженец Владикавказа, имеет гражданства РФ и Азербайджана. В прошлом профессиональный футболист. Большую часть карьеры провел в российских клубах любительских и низших профессиональных лиг, выступал за юношескую и молодежную сборные Азербайджана, один матч провел за первую сборную.

Ефим Брянцев