За месяц в водоемах Ставрополья погибли пять человек

В водоемах Ставропольского края за первый месяц купального сезона утонули пять человек, что в два раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Несмотря на положительную динамику, спасательная служба призывает жителей края соблюдать правила безопасности на воде. МЧС напоминает о запрете купания в необорудованных местах, недопустимости оставления детей у водоема без присмотра и нырянии в незнакомых местах.

Также не следует игнорировать предупреждающие знаки о запрете купания, участвовать в опасных играх в воде и далеко заплывать на надувных матрасах и кругах, рекомендуют в ведомстве.

Валентина Любашенко