Жителя Тюмени будут судить за контрабанду сильнодействующих веществ

Тюменская транспортная прокуратура направила в Лаишевский райсуд Татарстана уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) в отношении 22-летнего безработного жителя Тюмени, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2024 года он через интернет заказал из-за границы сильнодействующие противотревожные средства и препараты, усиливающие действие других химических соединений, оборот которых ограничен в РФ. В прокуратуре отметили, что гражданин приобретал препараты для личного потребления, зная, что они будут ввезены контрабандным путем. При получении посылки он был задержан сотрудниками таможни, полиции и ФСБ.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Уральском таможенном управлении за 2024 год было возбуждено 100 уголовных дел, 70 из них о контрабанде.

Полина Щуцкая