В Армении арестовали двух человек после обысков в компании Карапетяна

В Армении в отношении четырех человек завели уголовное дело после того, как силовики нагрянули в офис ГК «Ташир» бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване. Двое человек были арестованы, сообщили в Следственном комитете Армении.

Уголовные дела были заведены по статье об отмывании денег в особо крупных размерах, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ведомства. В «Ташире» не прокомментировали произошедшее.

Сейчас Самвел Карапетян также находится в СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Его компанию — «Электрические сети Армении» — правительство страны решило национализировать. Незадолго до ареста миллиардер обвинял премьера страны Никола Пашиняна в несправедливых нападках на Армянскую апостольскую церковь. Бизнесмен заявлял, что в ответ «по-своему вмешается в кампанию против церкви».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».