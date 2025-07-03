Пострадавшего от пассажира в Шереметьево мальчика перевели из реанимации в общее отделение

Мальчик, которого ударил пассажир Шереметьево, переведен из реанимации в общее отделение центра им. Рошаля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщала, что лечение ребенка идет «более чем по оптимистичному сценарию».

«Он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания. Ребенок уже может присаживаться с поддержкой, а врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления»,— написал господин Воробьев в Telegram-канале.

23 июня СМИ распространили видео, на котором мужчина в зоне прилета Шереметьево хватает ребенка и с силой бросает на пол. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый — Владимир Витиков — арестован Химкинским судом Московской области до 24 августа. На заседании он признал вину и заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. По версии следствия, в Шереметьево мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Мальчика вывели из комы 1 июля. Госпожа Мишонова сообщала, что он уже не испытывает болевых ощущений и узнает отца.

Полина Мотызлевская