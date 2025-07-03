В Уфе изменили длительность ограничений на Восточном выезде

В Уфе движение по Восточному выезду приостановят только 7 июля с 01:00 до 05:00, сообщает пресс-служба министерства и дорожного транспорта Башкирии. В это время закроют все въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и около села Федоровка. Ограничение связано с работами на автоматизированных системах управления дорожным движением.

Министр транспорта республики Любовь Минакова назвала временное закрытие движения необходимой мерой, направленной на обеспечение безопасности водителей и рабочих при проведении монтажных работ. «Подрядная организация выполнит все в кратчайшие сроки, в ночное время, когда поток автомобилей минимален»,— отметила она.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», планировалось закрыть Восточный выезд 7, 8 и 9 июля с 1:00 до 5:00.

Майя Иванова