В Челябинской области снова ожидаются очень сильные дожди и грозы

Объявлено очередное штормовое предупреждение в Челябинской области. До конца суток 3 июля, ночью и днем 4 июля в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни с градом, а также шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, сообщает гидрометцентр региона.

Из-за большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности дождевыми стоками.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха ночью 4 июля в среднем по Челябинской области составит +9,+14 градусов Цельсия, днем потеплеет до +19,+24.