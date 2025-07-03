В аэропорту Ижевска введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ижевска для обеспечения безопасности полетов введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. На территории Удмуртии второй раз за день объявлен режим «Беспилотная опасность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Первый раз режим был объявлен в 07:48 местного времени и снят в 15:08. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал причиной его введения фиксацию беспилотников в соседних регионах. Второй раз «Беспилотную опасность» объявили в 15:36.

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».