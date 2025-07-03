Житель Златоуста заплатит 400 тыс. рублей за незаконную продажу сигарет

Златоустовский городской суд признал виновным 44-летнего местного жителя в хранении с целью сбыта немаркированных сигарет на 2 млн руб. и продаже табачной продукции (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Его оштрафовали на 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2023-2024 годах златоустовец приобрел 18 тыс. пачек немаркированных сигарет различного наименования на 2 млн рублей. Он хранил товары в арендованных гаражах и продавал в городских магазинах.

Во время обысков изъяли табачную продукцию, а также 2,3 тыс. пачек из торговых точек. В ходе расследования установили лиц, которые сбывали местному жителю сигареты. Материалы уголовного дела в отношении продавцов выделили в отдельное производство.

Виталина Ярховска