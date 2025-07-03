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Досрочные выборы депутатов городских дум в Ставрополье будут трехдневными

Голосование на досрочных выборах депутатов городских дум Ставропольского края будут проходить в течение трех дней. Соответствующее постановление принято членами краевой избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Депутатов городских дум будут избирать жители Ставрополя, Невинномысска, Железноводска, Пятигорска, Кисловодска 12, 13 и 14 сентября.

Обязанность по организации выборов возложена, соответственно, на территориальные избирательные комиссии.

Наталья Белоштейн

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