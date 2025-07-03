Экс-руководители Ubisoft осуждены за домогательства и издевательства

Исправительный суд города Бобиньи (Франция) вынес приговор трем бывшим руководителям игровой студии Ubisoft, сообщает Le Figaro. Их обвиняли в сексуальных домогательствах и издевательствах над сотрудниками. Ни один из ответчиков вину не признал. Все они отделались условными сроками и штрафами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Xavier Galiana / AFP Фото: Xavier Galiana / AFP

Бывший творческий директор Ubisoft Серж Аскоэ признан виновным в злоупотреблении служебным положением, расистских комментариях и поведении, а также в соучастии в домогательствах и психологическом насилии. Он, в частности, задавал сотрудницам студии вопросы интимного характера, а одну из них послал на другой конец города за арахисом. В итоге суд приговорил его к 18 месяцам тюремного заключения условно и штрафу €45 тыс.

Гейм-дизайнер Гийом Патрю, который вел себя агрессивно в офисе и угрожал коллегам (бил кулаками по стенам, щелкал кнутом перед лицом коллег, поджег бороду одному мужчине, угрожал устроить стрельбу), приговорен к 12 месяцам условно и штрафу €10 тыс.

Самое суровое наказание — 36 месяцев условно и €30 тыс. штрафа — получил бывший вице-президент компании Тома Франсуа. Сам он на суде заявлял, что лишь подшучивал над коллегами и никого не хотел обидеть. Вот некоторые из его «шуток»: примотал сотрудницу скотчем к креслу, затолкал ее в лифт и нажал кнопку случайного этажа; заставил сотрудницу, пришедшую в тот день на работу в юбке, делать стойку на руках; пытался поцеловать молодую сотрудницу, пока ее держали другие мужчины; публично унижал коллег и смотрел на работе порно.

Кирилл Сарханянц