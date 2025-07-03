Систему из четырех гидроцилиндров смонтировали на Большом Смоленском мосту
На пятой опоре Большого Смоленского моста смонтировали систему из четырех гидроцилиндров, сообщает пресс-служба Смольного. Вес каждого устройства порядка шести тонн.
Фото: Правительство Санкт-Петербурга
Специалисты АО «Дороги и Мосты» Напроектстроя при поддержке специалистов Обуховского завода монтировали гидроцилиндры с помощью крана, установленного на барже.
Внешний диаметр изделий составляет 700 мм. Они способны выдержать расчетную нагрузку 360 тонн для разводки и 300 тонн для сведения разводного пролета.
В Смольном подчеркнули, что на пятой опоре заранее забетонировали элементы опорных узлов гидроцилиндров и смонтировали противовесные блоки. Впоследствии они уравновесят пролетное строение и обеспечат нормальное функционирование «крыльев» переправы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал о готовности семи из десяти опор моста. Разводной пролет на левом берегу Невы собран на 95%.