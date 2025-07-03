В Удмуртии вновь введен режим «Беспилотная опасность»

В Удмуртии снова объявлен режим «Беспилотная опасность», сообщил в Telegram в 15:36 местного времени председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Это второе введение режима за сегодня. Первый был объявлен 3 июля в 07:48 и снят около получаса назад. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал причиной первого введения режима фиксацию беспилотников в соседних регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».