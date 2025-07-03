VK купил видеоплатформу Viqeo

Холдинг VK (MOEX: VKCO) купил российскую видеоплатформу Viqeo, предназначенную для встраивания видео. Об этом «Ъ» сообщили в холдинге. Сумму сделки он не раскрывает.

Viqeo должны интегрировать в плеер VK Видео. В холдинге рассчитывают, что сделка усилит рекламное направление «VK Видео». Как уточняет ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, сделка прошла в начале июля, VK приобрел 100% долей Viqeo.

Viqeo — это NoCode-платформа для встраивания видео на сайты и платформы с настройкой монетизации. Viqeo также позволяет создавать видеоконтент.

В апреле гендиректором «VK Видео» была назначена телеведущая Марианна Максимовская. На этом посту она занимается разработкой стратегии платформы и внедрением инновационных форматов контента.

Подробности — в материале «Ъ» «Видео-невидимо».