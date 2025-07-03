Спрос на ветеринарные услуги в Ростове вырос на 39%

В Ростове-на-Дону зафиксирован рост спроса на специалистов по работе с животными в 2025 году. Количество вакансий для зоонянь увеличилось почти в три раза до 175 предложений, а для грумеров — в полтора раза до 53 вакансий. Активность соискателей на позиции кинологов выросла почти в два раза — специалисты стали чаще запрашивать контакты работодателей на 94%.Такие данные привели эксперты платформы Авито.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным аналитиков, жители Ростова-на-Дону проявляют повышенный интерес к специализированным услугам для питомцев. Спрос на услуги заводчиков увеличился на 25%, кинологов — на 11%. Наиболее заметный рост отмечается в сегменте ветеринарных услуг — интерес к ним вырос на 39%.

На платформе «ГородРабот.ру.» в Ростове-на-Дону ищут ветеринарного врача с профильным высшим образованием и опытом работы от года. Кандидат должен обладать знаниями современных методов лечения, опытом в УЗИ-исследовании и базовой хирургии. Клиника предлагает зарплату от 8 тыс. руб. за смену, гибкий график и скидки на услуги для питомцев. Средняя зарплата ветеринарного врача в городе составляет 62 тыс. руб.

Не менее популярна в Ростове вакансия грумера. Компания GroomerLab предлагает парикмахерам зарплату от 30 тыс. руб. до 90 тыс. руб. в месяц с выплатами два раза в месяц.

Операторы на линии производства корма для животных также востребованы. «Proff-кадры 360» предлагают зарплату от 90 тыс. руб. при сменном графике с бонусами и ежегодным пересмотром оплаты труда. Mars Pet Nutrition предлагает от 106 тыс. руб. до вычета налогов с квартальными или годовыми премиями.

Валентина Любашенко