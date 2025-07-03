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В Невинномысске снесли незаконную автозаправку

В Невинномысске продолжают демонтаж незаконных объектов. На территории СНТ «Зеленый мыс» по решению суда снесли повторно открытую автозаправку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2024 году собственнику заправки уже предъявляли требование о демонтаже незаконного объекта. Однако он перенес автозаправку на другой земельный участок в том же СНТ.

После повторного обращения в суд нарушитель прекратил нелегальную деятельность.

Мария Хоперская

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