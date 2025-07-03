ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни

Центробанк (ЦБ) не видит необходимости возвращать на рынок инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. По его словам, долевое страхование жизни (ДСЖ) «убрало все те изъяны», которые были в ИСЖ, а также помогло избавиться от «негативных практик», которые сложнее применить через ДСЖ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Габуния

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Филипп Габуния

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«ДСЖ дает все возможности, делая комбинированный продукт, сочетающий в себе страховую защиту и инвестиции. Поэтому, с нашей точки зрения, ИСЖ уйдет в прошлое, и возвращаться к нему не нужно. При этом это не отменяет других форм накопительного страхования жизни, оно продолжит работать как обычно»,— сказал господин Габуния на Финансовом конгрессе (цитата по РБК).

Продажи полисов ДСЖ начались с 1 января 2025 года. В этом случае страхователь самостоятельно инвестируют средства в паи инвестиционных фондов (открытых и закрытых ПИФов) и меняет структуру портфеля. Такая структура инвестирования отличает его от полисов ИСЖ, где стратегию инвестирования выбирает страховщик. При этом для работы с ДСЖ ему надо либо получить лицензию на деятельность по управлению инвестфондами, либо заключить договор с управляющей компанией.

В январе—марте 2025 года продажи полисов ИСЖ достигли максимума за шесть лет. По словам экспертов, это связано как со стремлением клиентов приобрести договоры на фоне высокой ключевой ставки, так и активизацией работы страховщиков.

Подробности — в материале «Ъ» «Из накоплений уходит жизнь».