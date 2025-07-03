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Коммерсантъ FM
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Беспилотники начали убирать мусор со склонов Эвереста

По информации непальского экологического комитета Сагарматха, для очистки склонов Эвереста от мусора стали активно применяться БПЛА. Дроны компании Airlift Technology уже вывезли с горных склонов свыше 280 кг отходов. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Ранее задача очистки горного массива возлагалась на шерпов — местных жителей, традиционно выполняющих роль гидов и носильщиков. Они вручную спускали десятки килограмм мусора по опасным маршрутам, покрытым снегом или льдом, нередко с риском для жизни. Но в этом сезоне местные власти решили кардинально изменить подход к проблеме, закупив китайские беспилотники DJI. Каждый из них способен перенести груз, который ранее спускали вниз несколько человек.

Компания-поставщик услуг Airlift планирует расширять внедрение дронов-уборщиков в горах. Местные туристические компании готовы оплатить доставку и использование оборудования для утилизации отходов. Руководитель проекта Милан Панди заявил, что компания активно сотрудничает с властями Непала и тестирует новые модели беспилотников на различных высотах Гималайского хребта. Представители европейских и американских производителей дронов уже выразили заинтересованность в сотрудничестве, предлагая собственные разработки для Эвереста.

Татьяна Герасимова

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