Беспилотники начали убирать мусор со склонов Эвереста

По информации непальского экологического комитета Сагарматха, для очистки склонов Эвереста от мусора стали активно применяться БПЛА. Дроны компании Airlift Technology уже вывезли с горных склонов свыше 280 кг отходов. Об этом сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Niranjan Shrestha / AP Фото: Niranjan Shrestha / AP

Ранее задача очистки горного массива возлагалась на шерпов — местных жителей, традиционно выполняющих роль гидов и носильщиков. Они вручную спускали десятки килограмм мусора по опасным маршрутам, покрытым снегом или льдом, нередко с риском для жизни. Но в этом сезоне местные власти решили кардинально изменить подход к проблеме, закупив китайские беспилотники DJI. Каждый из них способен перенести груз, который ранее спускали вниз несколько человек.

Компания-поставщик услуг Airlift планирует расширять внедрение дронов-уборщиков в горах. Местные туристические компании готовы оплатить доставку и использование оборудования для утилизации отходов. Руководитель проекта Милан Панди заявил, что компания активно сотрудничает с властями Непала и тестирует новые модели беспилотников на различных высотах Гималайского хребта. Представители европейских и американских производителей дронов уже выразили заинтересованность в сотрудничестве, предлагая собственные разработки для Эвереста.

Татьяна Герасимова