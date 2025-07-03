В Удмуртии отменили режим «Беспилотная опасность»

Режим «Беспилотная опасность» на территории Удмуртии снят, сообщил в Telegram председатель госкомитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Его ввели утром 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Удмуртии Александр Бречалов в начале дня назвал причиной введения режима фиксацию беспилотников в соседних регионах. По его словам, большинство жителей республики получили SMM-рассылку о «Беспилотной опасности».

Напомним, утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Администрация столицы Удмуртии отменила все массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».