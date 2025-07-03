Вероника Кудерметова проиграла во втором круге Wimbledon
Россиянка Вероника Кудерметова, занимающая 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила десятой ракетке мира американке Эмме Наварро в матче второго круга Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Вероника Кудерметова
Фото: Reuters
Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2. Эмма Наварро впервые в карьере вышла в третий круг Wimbledon. Ее следующая соперница определится в матче между прошлогодней победительницей турнира чешкой Барборой Крейчиковой и американкой Кэролайн Доулхайд.
Финал Wimbledon в женском одиночном разряде состоится 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.