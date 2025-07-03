Суд взыскал 38 млрд рублей с экс-главы КТТ Жаркова и совладелицы ПНТ Васильевой

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение о взыскании более 38,5 млрд рублей в качестве убытков с бывшего генерального директора нефтяного трейдера «Компания "Топливные технологии"» (КТТ) Антона Жаркова и совладелицы АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елены Васильевой. Об этом со ссылкой на материалы дела 3 июля сообщает РИА Новости.

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Как отмечает информагентство, в иске сторона КТТ настаивала, что господин Жарков, будучи топ-менеджером компании, совершил ряд противоправных действий с целью прекращения ее деятельности и фактического переноса бизнеса на созданное по инициативе госпожи Васильевой АО «ПНТ-Сервис». В частности, он искусственно создал условия для расторжения одного из крупных договоров на перевалку грузов, заключил договор аренды по непригодным для использования офисным помещениям, а также заведомо невыгодную сделку, продолжал выплачивать себе деньги после увольнения, получив таким образом около 9,5 млн рублей, присвоил векселя и списал офисное оборудование и автомобиль, которые были переданы ПНТ, перечислено в исковом заявлении.

Петербургский арбитраж посчитал приведенные истцом доводы доказанными и обязал компенсировать убытки, отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что судебное разбирательство, которое продолжается последние годы вокруг Петербургского нефтяного терминала (ПНТ), было названо одним из самых заметных по влиянию на деловую репутацию. Соответствующее исследование представила группа «Центр управления репутацией» на ПМЮФ-2025.

Андрей Цедрик