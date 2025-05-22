Аналитики включили скандал вокруг ПНТ в топ-10 самых громких судебных дел

Судебное разбирательство, которое продолжается последние годы вокруг Петербургского нефтяного терминала (ПНТ), было названо одним из самых заметных по влиянию на деловую репутацию. Соответствующее исследование было представлено группой «Центр управления репутацией» на ПМЮФ-2025.

Так, ситуация с ПНТ, по мнению аналитиков, отражает тенденцию к усилению государственного контроля в стратегических отраслях, а также влияет на восприятие инвестиционной среды и защищенности собственности.

Экспертами был разработан «Репутационный индекс юстиции», который позволяет оценить, как резонансные процессы влияют на общественное мнение. В топ-10 также вошли дела коучей-инфоблогеров Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, а также дела бизнесменов Вадима Мошковича («Русагро») и экс-супругов Татьяны Ким и Владислава Бакальчука (Wildberries).

Благодаря индексу, как считают разработчики, можно будет увидеть, как последствия того или иного скандала могут отразиться на имидже и заранее подготовиться к ним.

Андрей Кучеров