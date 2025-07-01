Цена одного квадратного метра на «вторичке» Ижевска выросла на 18% за год

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости Ижевска выросла за год на 18% и составила в июне 103,5 тыс. руб. Прирост за полгода — 10%, сообщают специалисты сервиса «Циан.Аналитика». В крупных городах страны цена «квадрата» такого жилья в среднем увеличилась на 6% за год, на 3% — за полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Вторичный рынок (в РФ.— “Ъ-Удмуртия”) нашел точку равновесия. Спрос держится на достаточно высоком уровне, а средние цены предложения увеличиваются незаметно. Сейчас нет возможностей сильно наращивать стоимость квартир: ипотечные ставки находятся на заградительном уровне, а доходы населения уже не растут так быстро, как в 2023-2024 годах»,— сказала эксперт сервиса Елена Бобровская.

Она добавила, что средний дисконт у продавцов на «вторичке» сейчас составляет 3-3,5%. Госпожа Бобровская ожидает дальнейшую стагнацию средних цен, если не произойдет значительных изменений на рынке.

Напомним, Ижевск занял 4-е место в рейтинге доступности жилья на вторичном рынке недвижимости среди 40 городов России с населением от 500 тыс. человек: однокомнатная квартира в столице Удмуртии оценивалась в конце июня в 51 среднегородскую зарплату.