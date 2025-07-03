ЦБ высказался о принудительном переводе накопительной пенсии в ПДС

Центробанк (ЦБ) не обсуждал принудительный перевод накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС), заявил зампред регулятора Филипп Габуния на Финансовом конгрессе ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Филипп Габуния

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Филипп Габуния

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Здесь... самый главный — не вопрос автоматической передачи, а главное, чтобы продукт был сам по себе хороший. Поэтому, прежде всего, наш фокус на том, чтобы инструмент работал правильно»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

ПДС действует с 1 января 2024 года. По данным Центробанка, за год в нее привлечены 216 млрд руб. и 2,8 млн человек. Участники программы могут получать ежегодный налоговый вычет на внесенные средства в размере до 52 тыс. руб. и софинансирование со стороны государства в размере до 36 тыс. руб. в год. Также они могут перевести в ПДС накопительную часть пенсии, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.

В июне на ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил обсудить автоматический перевод пенсионных накоплений из НПФ в ПДС. Он уточнил, что соответствующая законодательная инициатива пока отсутствует, но такое решение помогло бы развитию частных долгосрочных инвестиций в России. Рассмотреть эту инициативу готов и Минфин.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии на автомате».