Прощание с ведущим радио «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым пройдет 5 июля

Церемония прощания с ведущим радиостанции «Комсомольская правда» Михаилом Антоновым пройдет 5 июля в Центральной клинической больнице гражданской авиации в Москве. Об этом ТАСС сообщил главный редактор радио Андрей Горбунов. Начало церемонии запланировано на 11:30 мск, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Антонов

Фото: Страница Михаила Антонова в «ВК» Михаил Антонов

Фото: Страница Михаила Антонова в «ВК»

Михаил Антонов умер 3 июля в возрасте 49 лет. На радио он вел программы «Дежавю», «Был бы повод», «Настоящий хит-парад» и информационные эфиры. Последний выпуск передачи «Был бы повод» с голосом журналиста вышел 30 июня. Из соцсетей журналиста следует, что с осени 2024 года он восстанавливался после тяжелой болезни. На последнем фото в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Михаил Антонов передвигается в больничной палате с помощью ходунков.

Полина Мотызлевская