Михаил Евраев поручил вернуть горячую воду жителям Константиновского

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил профильным службам найти варианты для подачи горячей воды в поселок Константиновский Тутаевского округа. Об этом господин Евраев написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в поселке ввиду полного износа оборудования котельной горячая вода будет отсутствовать до 15 сентября. В это время будут вестись ремонтные работы.

«Отключения горячей воды на такой длительный срок недопустимы. Жители с пониманием относятся к ремонтным работам, но и к бытовым и хозяйственным потребностям людей необходимо относиться с пониманием. Поручил профильным службам немедленно разобраться и найти альтернативные временные варианты подачи горячего водоснабжения в поселок»,— написал господин Евраев.

Алла Чижова