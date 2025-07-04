Замглавы Минпромторга РФ призвал переходить на отечественные электронные компоненты

Заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Шпак призвал производителей аппаратуры использовать отечественные электронные компоненты. Об этом господин Шпак сообщил на полях форума «Навигационная безопасность», который проходит в Чебоксарах с 3 по 4 июля.

Василий Шпак отметил, что на фоне санкций и торговых войн многие компоненты могут перестать быть доступными производителям. Замглавы Минпромторга РФ уточнил, что заменить всю аппаратуру в короткий срок невозможно, однако это необходимо сделать по критическим направлениям.

Также Василий Шпак сообщил, что отечественная промышленность сильно развилась в производстве электронных компонентов, а жаловаться, что на рынке нет нужного оборудования уже неактуально.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ предложил ввести промышленный сбор в критически важных отраслях. Налог может затронуть радиоэлектронную промышленность и микроэлектронику.

Диана Соловьёва