В Екатеринбурге увеличат поддержку садоводческих товариществ до 13 млн рублей

Администрация Екатеринбурга намерена усилить поддержку садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале. В этом году планируется выделить 13 млн руб. на нужды СНТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам главы города, в уральской столице расположено 662 СНТ, которые становятся местом постоянного проживания для многих горожан. Ежегодно садоводческим товариществам предоставляется финансовая помощь, за последние 5 лет объем субсидий составил 41,4 млн руб. Средства направляются на усиление противопожарной безопасности, ремонт дорог и сетей освещения.

«Важным шагом в улучшении обустройства СНТ стало включение их в программу социальной догазификации по инициативе Президента России»,— сообщил Алексей Орлов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на субсидии было предусмотрено 12,1 млн руб. В 2025 году планируется предоставить субсидии около 45 СНТ. По словам директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максима Чаплыгина, размер субсидии составляет от 40 до 500 тыс. руб.

Полина Щуцкая