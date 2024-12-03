В Екатеринбурге в 2025 году субсидии на улучшение условий получат около 45 СНТ

В 2025 году планируется предоставить субсидии на строительство воздушных линий электропередачи, строительство дорог, догазификацию около 45 СНТ (садовых некоммерческих товариществ). Как рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин, размер субсидии составляет от 40 до 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На 2025 год на субсидии предусмотрено 12,1 млн руб., сейчас на конкурс поступили 52 заявки, при этом в удовлетворении заявок отказывают СНТ, имеющим налоговую задолженность. Сейчас в Екатеринбурге действуют 662 СНТ, при этом многие из них становятся местом постоянного проживания людей, поэтому актуален вопрос улучшения в них жилищных условий.

Газификация рассчитана на период до 2030 года в первую очередь проводится в тех СНТ, где больше домов, зарегистрированных как жилое строительство (ИЖС). Число таких людей увеличивается. При этом семь СНТ отказались от участия в программе.

Депутат от партии «Единая Россия» Михаил Матвеев поинтересовался, уменьшается ли количество садоводств и перестает ли молодежь «тянуться к земле»? Господин Чаплыгин отметил, что важную роль играет стоимость земли, поэтому жители города, в том числе и молодые, получают постоянную регистрацию на территории СНТ. Сейчас зарегистрированы более 82 тыс. участков на территории СНТ, а постоянную регистрацию («прописку») на них имеют 14 тыс. человек. При этом в некоторых садах существует проблема заброшенных участков, новые СНТ в городе не появляются.

В 2024 поддержку оказали 113 СНТ на сумму более 13 млн руб., в том числе 6 млн руб. на ремонт линий электропередачи, 5 млн руб. на противопожарные мероприятия, 656 тыс. на ремонт дорожной сети — было проложено более 190 км внутрисадовых дорог.

Анна Капустина