В сеть утекло более 39 млн записей с личными данными россиян с начала года

Роскомнадзор зафиксировал 35 случаев массовых утечек персональных данных в первом полугодии. В сеть попали более 39 млн записей о пользователях.

С начала года было составлено шесть протоколов об административных нарушениях в связи с утечками. «Некоторым организациям вынесены штрафы и предупреждения, по другим дела находятся на рассмотрении в суде»,— сказали ТАСС в пресс-службе РКН. За последние два месяца пять операторов связи обратились в ведомство по поводу утечек данных.

С 30 мая в России начали действовать оборотные штрафы за утечки персональных данных. Они введены для компаний за повторное нарушение — в размере от 1% до 3% от оборота за год, но не менее 25 млн и не более 500 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Со штрафами всё на оборот».