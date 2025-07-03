На Кубани спрос на крупные займы снизился почти втрое за два года

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал динамику изменения спроса в микрофинансовом секторе по Краснодарскому краю на заемные средства в размере свыше 50 тысяч рублей.

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В первом полугодии 2023 года в общем объеме запросов на займы доля заявок на суммы от 50 тысяч рублей и выше составляла в среднем 15,7%, в аналогичном периоде 2024 года показатель сократился до 7,4% (-8,3 п.п.). По итогам первого полугодия 2025 года доля таких запросов уменьшилась в среднем до 5,5%. Таким образом, за два года она снизилась практически втрое (с 15,7% до 5,5%).

Подобная динамика показателя является следствием действия макропруденциальных лимитов, которые были введены в начале 2023 года для банков и МФО и последовательно усиливались Центробанком в дальнейшем. Данный механизм устанавливает прямые количественные ограничения на выдачу заемных средств гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Сталкиваясь на этом фоне с отказами в банках, часть их клиентов, которые привыкли запрашивать более крупные относительно классических пользователей МФО суммы, обращались в МФО. Однако изменение кредитных политик для соответствия новым требованиям, сокращение уровня одобрения и аппетитов к риску привели к тому, что таким клиентам либо отказывали, либо снижали одобряемые лимиты.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman: «В результате такие заемщики сокращали запросы, что, соответственно, внесло вклад в снижение исследуемого показателя. Одновременно из-за регулирования получить заемные средства в целом стало сложнее. Многие клиенты МФО предпочли направлять их на более актуальные текущие нужды, а не на крупные целевые траты. Соответственно, такие нужды предполагают потребность в меньших суммах».