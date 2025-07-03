Богдан Москвичев, выступавший за «Оренбург», претендует на приз «Вратарь года»

По итогам сезона 2024/2025 выступавший за «Оренбург» Богдан Москвичев попал в число футболистов, которые претендуют на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручается с 1960 года. Голкипер несколько раз признавался лучшим игроком матчей РПЛ. В июне 2025 года вернулся в «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе «Оренбурга» Богдан Москвичев в минувшем сезоне сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) и кубке страны. В двух играх он отстоял на ноль.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2024/2025 можно здесь.

Евгений Чернов