Минобороны подтвердило гибель под Курском замглавы ВМФ Михаила Гудкова

Министерство обороны РФ подтвердило сообщения о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ, бывшего командира 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота Михаила Гудкова. Ранее о смерти генерал-майора рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гудков

Фото: Минобороны РФ, Телеграм-канал Олега Кожемяко Михаил Гудков

Фото: Минобороны РФ, Телеграм-канал Олега Кожемяко

Согласно заявлению Минобороны, распространенному «Звездой», Михаил Гудков погиб «2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области». Губернатор Кожемяко в своем Telegram-канале писал, что генерал «погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».

«Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов, — отметил глава края. — Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев».

Михаил Гудков командовал 155-й бригадой с 2021 года по апрель 2025-го. С начала российской СВО на Украине подразделение участвовало в боевых действиях в Киевской области — в районе Ирпеня и села Мощун около города Буча, писали «Ведомости» и «Известия». В конце марта того же года Владимир Путин присвоил бригаде звание гвардейской с формулировкой за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в условиях вооруженных конфликтов». В 2023 году Михаил Гудков получил звание Героя России. В 2024 году его бригада была переброшена в Курскую область для участия в боях против прорвавшихся в регион подразделений ВСУ. В марте 2025 года генерал-майор был назначен заместителем главнокомандующего Военно-морского флота.