В Курской области погиб замглавнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков
Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Михаил Гудков
Фото: Телеграм-канал Олега Кожемяко
«Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры. Быть воином — жить вечно!» — написал господин Кожемяко в Telegram-канале.
Михаил Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Cлужбу начал в дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. В 2023 году получил звание Героя России.