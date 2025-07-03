В Курской области погиб замглавнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков

Гвардии генерал-майор, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады Михаил Гудков погиб в Курской области. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гудков

Фото: Телеграм-канал Олега Кожемяко Михаил Гудков

Фото: Телеграм-канал Олега Кожемяко

«Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев. Настоящие морпехи, настоящие офицеры. Быть воином — жить вечно!» — написал господин Кожемяко в Telegram-канале.

Михаил Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Cлужбу начал в дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. В 2023 году получил звание Героя России.