Фасады цехов ЧТЗ разрисовали граффити

Стены цехов Челябинского тракторного завода («ЧТЗ-Уралтрак», входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) разрисовали граффити с изображениями рабочих, техники и кота. Работы завершили создание туристического маршрута по предприятию, сообщает пресс-служба завода.

На здании участка производственного обучения можно увидеть портреты наставников и их учеников. На фасаде цеха, где хранится историческая бронетехника, изобразили эпизод времен Великой Отечественной войны, когда завод называли Танкоградом. Также есть рисунок, символизирующий профессиональные династии. Рядом изображен кот, представляющий всех животных, поселившихся на промышленных предприятиях России.

Инициировал создание граффити местный совет молодежи. На создание заводского туристического маршрута профсоюзная организация ЧТЗ в декабре 2024 года получила грант от Президентского фонда в сумме 6 млн руб.

Виталина Ярховска