На Челябинском тракторном заводе организуют экскурсионный маршрут с граффити
Челябинский тракторный завод организует на производстве креативный индустриальный маршрут. Его главной особенностью станет оформление цехов художниками из ассоциации Graffiti Russia. Граффити будут отражать разные исторические вехи жизни завода, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.
Также на маршруте «Туристический промышленный комплекс Танкоград» организуют фотозоны, из служебной машины сделают ретромобиль. По задумке предприятия, ЧТЗ представят как символ начала индустриального развития Урала и трудового тыла страны.
Также планируется создание тура по знаковым объектам социального и культурного быта Тракторозаводского района «Легенды тракторостроя». С помощью аудиогида и экскурсовода все желающие смогут изучить историю района ЧТЗ и Челябинска. Подавать материал планируют через легенды, от «первого лица» рассказанные свидетелями событий. Часть записей выступлений народного комиссара танковой промышленности СССР Исаака Зальцмана и конструктора Жозефа Котина сохранились в архивах заводского радио, а воспоминания исторических личностей озвучат профессиональные актеры Нового художественного театра.
Предприятие планирует создать 24 мозаичных полотна, изображающих труд работников в годы Великой Отечественной войны, их преемников и ныне действующих сотрудников. Выставка будет передвижной. Сначала ее представят во Дворце культуры ЧТЗ.
Все задуманные проекты завод реализует совместно с партнерами. На их создание Президентский фонд культурных инициатив выделил предприятию 6 млн руб.