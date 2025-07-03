На «Иннопроме» стенд Свердловской области представит более 50 мероприятий

Во время проведения 15 международной промышленной выставки «Иннопром» на общем стенде Екатеринбурга и Свердловской области проведут более 50 мероприятий, сообщили в администрации Екатеринбурга. Он появится в третьем павильоне выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Главной для города и региона станет панельная сессия о роли муниципалитетов в достижении технологического лидерства страны — мероприятие включено в федеральную деловую программу и пройдет в конгресс-центре, а не в павильоне.

Другими важными для уральского стенда событиями станут дискуссии об обучении специалистов «Кадры для технологического лидерства» и «Подготовка инженерных кадров: синхронизация целей», также на стенде проведут круглый стол «Промышленный диалог: Россия — ОАЭ», беседы о туризме и включении производств в культуру. Также Екатеринбург заключит три соглашения по внедрению цифровых технологий в сферу транспорта, проведению форума «Города России» и подготовке специалистов.

Кроме того, на стенде будет проходить выставка, на которой представят 50 единиц продукции 24 предприятий и учреждений Екатеринбурга, среди разработок — станок производства печатных плат, технология автоматизации освещения с собственным искусственным интеллектом, автомат по производству хинкали и модуль тягового инвертора для высокоскоростных поездов.

Напомним, в 2025 году выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Страной-партнером станет Саудовская Аравия. На стенде Свердловской области также будут представлены компании, работающие в ключевых для региона отраслях: транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, промышленные цифровые технологии и IT. Среди них компании «Энерго-РС», «УралТермоСвар», научно-производственное предприятие «Машпром», Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет.

Ирина Пичурина