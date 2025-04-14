Определены первые участники стенда Свердловской области на «Иннопром-2025»

В преддверии 15-й Международной промышленной выставки «Иннопром», определены первые 20 компаний, которые представят Свердловскую область на объединенном стенде. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, в 2025 году международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Страной-партнером станет Саудовская Аравия.

На стенде Свердловской области будут представлены компании, работающие в ключевых для региона отраслях: транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, промышленные цифровые технологии и IT. Среди них компании «Энерго-РС», «УралТермоСвар», научно-производственное предприятие «Машпром», Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет.

«На стенде также будут организованы переговоры, подписания соглашений, планируется проведение сессий и круглых столов»,— отметил Денис Паслер.

В прошлом году темой выставки «Иннопром» стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Впервые выставка заняла все 4 павильона «Екатеринбург-ЭКСПО», общая площадь экспозиции — 50 тыс. кв. м. Страной-партнером стали ОАЭ. Всего были представлены стенды 24 субъектов России и 11 стран, участие приняли около 600 компаний. Выставку посетили 47 тыс. человек за все дни работы.

Полина Щуцкая