Замначальника УФСИН по Удмуртии Рамиля Газизуллина оставили под стражей

Сегодня Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию адвокатов заместителя начальника УФСИН по Удмуртии Рамиля Газизуллина, обвиняемого во взяточничестве (ст. 290 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Судебная инстанция признала постановление об аресте законным. Фигуранта оставили в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, решение арестовать полковника внутренней службы принял Индустриальный райсуд Ижевска 18 июля. Его отправили в СИЗО на два месяца, до 17 августа. Следствие считает, что замначальника в мае 2023 года получил в виде взятки автомобиль Mazda CX5 стоимостью 2,7 млн руб. от руководителя неназванной группы компаний (ГК) за лоббирование ее интересов. ГК работает с рядом исправительных учреждений региона. По статье о взяточничестве (ст. 290 УК) предусмотрено до 15 лет лишения свободы.