Кутюрная коллекция Dice Kayek передана в Эрмитаж

26 июня в Зале Совета Государственного Эрмитажа состоялась передача нескольких платьев в коллекцию музея. Дизайнеры Эдже и Айше Эге подарили Эрмитажу четыре платья марки Dice Kayek из кутюрной коллекции — впервые они были продемонстрированы на Неделе моды в Париже в 2009 году. Основой для линейки послужила архитектура Стамбула — платья вдохновлены образами главного дворца Османской империи Топкапы и его сокровищами. Dice Kayek часто заигрывает с национальными турецкими мотивами, сочетая их с европейской эстетикой. Кутюрная коллекция станет частью собрания современного костюма Эрмитажа.

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