Доля российского экспорта в дружественные страны достигла 85%

За последние три года взаимная торговля России с дружественными странами выросла с 46% до 82% и превысила $550 млрд. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, торговля в значительной степени переориентирована с Европы и США именно на рынки дружественных государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Экспорт переориентирован в дружественные страны примерно более чем на 85%, — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС). — Что касается импорта, около 75%».

Александр Новак отметил, что основными торговыми партнерами страны стали Китай и Индия, а также страны Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока.

К 2030 году Россия планирует нарастить «несырьевой, неэнергетический экспорт» до $250 млрд. Это примерно вдвое больше, чем в 2024 году. «Здесь ключевым фактором является интеграция нашей экономики в мировую экономику», — добавил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).