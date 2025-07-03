В Башкирии гособвинитель запросил 12 лет колонии экс-начальнику полиции

Государственный обвинитель попросил назначить бывшему заместителю начальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александру Заварзину, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), 12 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере около 13 млн руб. и лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с 2014 года по 2018 год полицейский получил взятку от предпринимателя в размере 2,5 млн руб. за «общее покровительство незаконной деятельности» по демонтажу неэксплуатируемых металлических трубопроводов на территории Мелеузовского района.

Ранее по требованию прокуратуры полицейский уволен со службы в связи с утратой доверия. С него по иску надзорного ведомства взыскано более 11 млн руб., законность происхождения которых он не смог подтвердить.

Майя Иванова